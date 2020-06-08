Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının 11'ini belirledi

Süper Lig'de 13 Haziran'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu karşılaşma için ilk 11'i şekillenmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınmış olan Süper Lig, 12 Haziran'da devam edecek.

Ligin 27. haftası kapsamında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş da maçın hazırlıklarını, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde gerçekleştirdiği idmanlarla sürdürüyor.

BURAK VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Akdeniz ekibiyle karşılaşacakları maçın ilk 11'ini de bu çalışmaları göz önünde bulundurarak belirledi.

Öte yandan Beşiktaş'ın, karşılaşma öncesi eksikleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılarda bu maçta, sakatlığı bulunan N'Koudou ile cezalı durumda olan Burak Yılmaz'a görev alamayacak. Geçtiğimiz günlerde bir sakatlık yaşayan Victor Ruiz'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

İşte Kartal'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i:

Utku (Ersin)

Gökhan

Vida

Roco (Ruiz)

Caner

Atiba

Elneny

Ljajic

Boyd (Daiby)

Boateng

Umut Nayir

