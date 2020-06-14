Sergen Yalçın mağlubiyeti değerlendirdi

Beşiktaş'ın, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, takımı anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Uzun koronavirüs arasından sonra Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, İstanbul'dan Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın oyuncularının ilk yarıdaki durumuna anlam veremediğini söyledi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Sergen Yalçın: ""İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyoruz. 2-1 mağlup olduk, istatistikler ikinci planda kalıyor. İlk yarıda takımı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. İkinci yarı daha iyi oynadık. 5-2 bitebilirdi ama olmadı. Antalyaspor'u da tebrik ederim. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Ersin ve Rıdvan'dan memnunum. Ersin iyi bir kaleci olacak, gollerde hatası yok. Rıdvan da Beşiktaş'a çok iyi şeyler yapabilir. Diğer oyuncuların konsantrasyon sorunu yaşadı. Top rakipteyken nazik savunma yapıyoruz.

"İSTEDİĞİMİZİ YAPAMAYANLAR GİDECEK"

Üç aylık sürede 5 oyuncumuz yurt dışındaydı. İstediğimizi yapmayanlar gidecek. Bazı oyuncuları beklentilerimizi karşılayamadı. Gelecek senenin planlarını yapacağız. İyi bir son vuruş yapmak çalışmakla olmaz. Gökhan Gönül bile iki gol atabilirdi. Antalyaspor daha iyi organize oldu. Kafa olarak sahada sıkıntılar yaşadık, gollere odaklanamadık. 1-2 genç Beşiktaş'a kazandırmak istiyoruz, umarım Beşiktaş'a faydaları olur." ifadelerini kullandı.