Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor'un hakkıdır

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ligi üçüncü bitirmenin kendileri için başarı sayılmadığını söylerken, Devler Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunu belirtti.

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun son haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken, Sivasspor'un da Göztepe'ye 3-1 yenilmesiyle birlikte ligi üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, TRABZONSPOR'UN HAKKI"

"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı."

YABANCI KALECİ ALINMAYACAK

"Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Sürekli bir ödeme var, giriş yok kulübe. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz. Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var. "

"GİDENİN YERİ DOLAR"

"Transferde çok fazla beklenti olmasın. İyi oyuncular alacağız evet ama bunlar bütçeye uygun olacak. Taraftarlarımızdan destek bekliyorum. Aksini yaparsak Beşiktaş'a zarar veririz. Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu. Talisca'lar gitti, yerleri doldu. Birileri gidecek, birileri gelecek."