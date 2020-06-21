Sergen Yalçın: Şampiyonluk kadrosu kuracağız

Beşiktaş'ın, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yapan Sergen Yalçın, gelecek sene için şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5-1 gibi net bir skorla geçtikleri Denizlispor karşılaşmasının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Son iki maçlarında galip gelemediklerini ve bugünkü sonucun takıma moral olduğunu aktaran Sergen Yalçın, "Oyun içinde çok iyi oynadığımız bölümlerimiz var. Özelikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca, oyun bizim lehimize çok kolay döndü. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. Tabii ki 3 aylık bir aradan sonra kolay değil. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansından özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder." diye konuştu.

SERGEN HOCA OYUNDAN MEMNUN

Bu hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten siyah-beyazlı teknik adam, "Oyuncularımız iyi mücadele ettiler ve konsantrasyonları yüksekti. Özellikle tempomuz çok yüksekti. İkinci yarıdaki yüksek tempo farklı galibiyete sebep oldu. O yüzden bu haftayı iyi bir sonuçla kapattık. Kalan 6 haftayı da inşallah iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK KADROSU KURACAĞIZ"

Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına vurgu yaparak, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.