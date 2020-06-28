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    Sergen Yalçın, tatile çıktı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma verilen 3 günlük izinde soluğu İzmir Alaçatı'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 08:55
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    Sergen Yalçın, tatile çıktı #1

    Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra Konyaspor'u da 3-0'la geçen Beşiktaş'ta moraller yerinde.

    Avrupa şansını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, alınan başarılı sonuçların ardından takıma 3 gün izin verdi.

    ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE EĞLENDİ

    Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki teknik adam, tatil sezonunu açtı.

    İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

    Sergen Yalçın, tatile çıktı #2

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