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Sergen Yalçın, tatile çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma verilen 3 günlük izinde soluğu İzmir Alaçatı'da aldı.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 08:55
Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra Konyaspor'u da 3-0'la geçen Beşiktaş'ta moraller yerinde.
Avrupa şansını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, alınan başarılı sonuçların ardından takıma 3 gün izin verdi.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE EĞLENDİ
Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki teknik adam, tatil sezonunu açtı.
İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.