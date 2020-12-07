Sergen Yalçın'dan Atiba'ya tepki: Astımın var ya virüs kaparsan

Sergen Yalçın'dan Atiba'ya tepki: Astımın var ya virüs kaparsan

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın basket maçını izlemeye giden Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'dan tepki geldi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

"YA VİRÜS KAPARSAN"

Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.





Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.

Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak." diyerek tepki gösterdiği belirlendi. Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba'nın, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımda forma giyebileceği ifade ediliyor.