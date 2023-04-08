Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'dan istediği rakam 1.5 sezonluk mukavele önerilen deneyimli hoca, kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için 50 milyon TL istedi. Başkan Ertuğrul Doğan, rakamı çok bulurken taraflar tekrar buluşmak üzere sözleşti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör adayları içersinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Doğan, deneyimli hocaya 1.5 yıllık sözleşme önerirken, gelecek sezonun kadro planlaması başta olmak üzere birçok konuda fikir birliğine varıldı. Ancak Yalçın'ın kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için yaklaşık 50 milyon TL talep etmesi sıkıntı yarattı.

Bir kez daha görüşülecek

Başkan Doğan, bu rakamı çok fazla buldu. Taraflar, bir daha buluşmak üzere masadan kalkarken bordomavililerin ikinci görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi.

Sergen Yalçın; Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan'ın takım çalıştırıyor olması nedeniyle adaylar arasında öne çıkmıştı.