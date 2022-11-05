Sergio Oliveira: Hepimiz için kazandık

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz için kazandık"

Portekizli futbolcu, "Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz." dedi.

"Önemli olan skor değil, 3 puan"

Oliveira, ayrıca, "Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak." diye konuştu.