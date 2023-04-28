Sergio Oliveira'dan Jorge Jesus açıklaması Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sergio Oliveira, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından öne çıkan sözler:

Şampiyonluk uzun yol. Şimdiye kadar iyi geldik, aynı şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz. Basının bu konuyu sormak istediğini biliyorum. Mauro ve Bafe olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz.

"Galatasaray çok büyük"

"Galatasaray, Roma ve Porto ile aynı seviyede bir kulüp. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. Birçok şampiyonluğu olan, her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Ben de bu yarışta olmak için geldim ve bu yarışın bir parçasıyım."

"Süper Lig çok kaliteli"

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri üzerine ne düşünüyorsun?"