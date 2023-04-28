Sergio Oliveira'dan Jorge Jesus açıklaması

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalarından öne çıkan sözler:
Şampiyonluk uzun yol. Şimdiye kadar iyi geldik, aynı şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz. Basının bu konuyu sormak istediğini biliyorum. Mauro ve Bafe olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz.
"Galatasaray çok büyük"
"Galatasaray, Roma ve Porto ile aynı seviyede bir kulüp. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. Birçok şampiyonluğu olan, her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Ben de bu yarışta olmak için geldim ve bu yarışın bir parçasıyım."
"Süper Lig çok kaliteli"
"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri üzerine ne düşünüyorsun?"
"Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Dürüst fikrim; Süper Lig'de çok yüksek seviyede, çok iyi oyun oynanıyor. Geliştirilecek konular var tabii ki; iletişim, pazarlama gibi alanlarda... Çok iyi oyuncular var bu ligde; sadece deneyimliler değil, gençler de var. Daha büyük takımlarda oynama fırsatları olacaktır. 30 yaşımda geldim ben, mental ve fiziksel olarak hala iyi dönemimdeyim. Türkiye'de harika karşılandım. Türkiye'yi hem ülke olarak hem lig olarak beğeniyorum. Burada evimde gibiyim."