Sergio Ramos'a milli takım müjdesi

Luis Enrique'nin ayrılığı sonrası takımın yeni çalıştırıcısı olan Luis de la Fuente, milli takım için oyuncu tercihi yaparken tecrübeli isimlere de şans vereceğini dile getirdi.

İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Luis de la Fuente, basın mensuplarına tanıtıldı.

"Kendimi göstermek için sizden zaman bekliyorum"

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki tesislerinde yer alan Luis Aragones Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan De la Fuente, "Ben çok iyimserim, İspanya'nın mevcut ve gelecek vaat eden futbolcularına güvenim tam. Sadece kendimi göstermek için sizden zaman bekliyorum." dedi.

"İspanyol futbolunun geçmişini ve geleceğini tanıyan biri var ise o da karşınızda oturan benim"

İspanyol teknik adam, şimdiye kadar kariyerinde hiçbir büyük takımı çalıştırmamış olmasıyla ilgili gelen eleştirileri, "Profesyonel futbola 15 yaşında başladım. 13 yıl 1. ligde oynadım. Kupalar kazandım. Federasyonda 10 yıldır çalışıyorum. Avrupa şampiyonaları, olimpiyatlar gördüm. Son Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda olan 16 futbolcuyla birlikte çalıştım. İspanya'da, İspanyol futbolunun geçmişini ve geleceğini tanıyan biri var ise o da karşınızda oturan benim." şeklinde yanıtladı.

"Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz"

Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşmesi bulunan De la Fuente, "Müzakere edilmeyecek bir şey vardır. O da fikir ve model. Her sisteme uyum sağlayan bu görüşü geliştirmek için bazı nüansları dahil etmeye çalışacağım. Futbolun yaşadığı değişimi yorumlayarak, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Nüfus cüzdanına bağlı olmayacağız"

İspanyol basının, "Sergio Ramos, milli takıma yeniden çağırılır mı?" sorularına sıkça maruz kalan De la Fuente, "Şimdiye kadar yaş sınırı olan, genç futbolcularla çalıştım. Şimdi herhangi bir futbolcuyu seçme fırsatım var. Kimseye kapıyı kapatmıyorum. Genç yeteneklere güvenen bir teknik adamım ama şimdiye kadar bize çok şey katan, tecrübeli futbolculara da güveniyorum. Nüfus cüzdanına bağlı olmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aklında sadece Norveç maçı olduğunu söyledi

RFEF Başkanı Luis Rubiales'in kendisine telefon edip, "Seni düşünüyoruz." dediği ana kadar aklından milli takım teknik direktörlüğünün geçmediğini, "Futbolun gün ve gün, saat ve saat yaşandığını" bildiğini kaydeden De la Fuente, şu anda itibaren aklında sadece 25 Mart'ta Norveç'e karşı oynayacakları Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki ilk maç olduğunu vurguladı.