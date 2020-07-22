Seri'den Galatasaray'a yeşil ışık

Gelecek sezon yapılanmasını sürdüren Galatasaray, özellikle son dönemde performansıyla dikkat çeken Seri ile 1 yıl daha anlaşmak istiyor. Futbolcu cephesinden bu teklife olumlu yanıt geldi.

Sezon başında Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesinin bitmesine yalnızca 1 hafta kaldı. Antalyaspor maçının ardından takımına dönmesi beklenen Seri'den, Galatasaraylılara iyi haber geldi.

SON DÖNEMDE ORTA SAHA ONA EMANET

Takımın eksiklerle boğuştuğu en kritik haftalarda orta sahayı tek başına çekip çeviren 29 yaşındaki futbolcu, Fatih Hoca'nın yeni sezon planlarında da önemli yer tutuyor.

Bir süredir tecrübeli oyuncuyla görüşmeler devam ediyordu. Seri'nin sonunda, "1 yıl daha kal" önerisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Göztepe galibiyetinin ardından, "Lig bitsin öyle konuşalım" açıklamasını yapan Seri'nin yeşil ışık yakması, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

YENİDEN KİRALANACAK

18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün olmayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu aynı şartlarda 1 sezon daha kiralamak üzere Fulham'la masaya oturacak.

FULHAM, KADROYU YENİLEYECEK

İngiliz kulübü, Premier Lig'e çıkma mücadelesi veriyor ve bunu başarmaları halinde kadroyu sil baştan değiştirecekler. Bu da Seri transferinde Galatasaray'ın işini kolaylaştıracak. 1.5 milyon euroya kiralanan Seri, bu sezon için Galatasaray'dan 2.8 milyon euro garanti ücret aldı.