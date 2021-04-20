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    Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu

    TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın İsviçre’de yapılan 45. Olağan Genel Kongresi’nde, 55 üye ülkenin 47 tanesinin oyunu alarak yeniden Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 14:31
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    Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu

    TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İlk kez 2017'de yönetim kuruluna giren Servet Yardımcı 4 yıl daha görevine devam edecek.

    Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu #1

    8 KİŞİLİK ÜYE LİSTELERİ

    UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:

    Servet Yardımcı (Türkiye) - Yeniden seçildi

    Zbigniew Boniek (Polonya) - Yeniden seçildi

    Alexander Dyukov (Rusya)

    David Gill (İngiltere) - Yeniden seçildi

    Gabriele Gravina (İtalya)

    Rainer Koch (Almanya) - Yeniden seçildi

    Karl-Erik Nilsson (İsveç) - Yeniden seçildi

    Just Spee (Hollanda)

    Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu #2

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