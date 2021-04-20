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- Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu
Servet Yardımcı yeniden UEFA yönetim kurulu üyesi oldu
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın İsviçre’de yapılan 45. Olağan Genel Kongresi’nde, 55 üye ülkenin 47 tanesinin oyunu alarak yeniden Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 14:17
- Güncelleme : 20.04.2021 - 14:31
TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İlk kez 2017'de yönetim kuruluna giren Servet Yardımcı 4 yıl daha görevine devam edecek.
8 KİŞİLİK ÜYE LİSTELERİ
UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:
Servet Yardımcı (Türkiye) - Yeniden seçildi
Zbigniew Boniek (Polonya) - Yeniden seçildi
Alexander Dyukov (Rusya)
David Gill (İngiltere) - Yeniden seçildi
Gabriele Gravina (İtalya)
Rainer Koch (Almanya) - Yeniden seçildi
Karl-Erik Nilsson (İsveç) - Yeniden seçildi
Just Spee (Hollanda)