Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu.

6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçının bilet fiyatları belli oldu.

Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Taraftarlar çok kızdı

15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler taraftarları isyan ettirdi.

450 liradan başlayan biletler 7 bin liraya kadar çıkıyor.

Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti

"Bu takımı izlemek için çok değil mi?"

Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi yorumlar yazdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçe taraftarı isyan etti