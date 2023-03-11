Sevilla rövanşının bilet fiyatlarını gören Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kadıköy'de oynayacağı Sevilla maçının bilet fiyatları taraftarların tepkisini çekti. "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi yorumlar yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçının bilet fiyatları belli oldu. Taraftarlar çok kızdı 15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler taraftarları isyan ettirdi. 450 liradan başlayan biletler 7 bin liraya kadar çıkıyor. "Bu takımı izlemek için çok değil mi?" Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi yorumlar yazdı. İşte o tepkilerden bazıları: