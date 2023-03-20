Sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe taraftarı Jesus'un elini tutarsa... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonucunda kırmızı kart görerek oyun dışına gönderilmişti. Maç sonunda bir sarı-lacivertli taraftar, tecrübeli çalıştırıcının elini tutunca sevincini gizleyemedi.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada kazanan, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'nin golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor'dan geldi. Alanyaspor'un tek golünü ise Koulouris kaydetti.

Jesus kırmızı görmüştü

Bu maçın 68. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jorge Jesus, itiraz etti.

Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı. Jesus, bu sezon Ümraniyespor maçının ardından 2. kez kırmızı kart gördü. Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde saha kenarında olmayacak.

Taraftarlar, Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu

Bu karardan sonra tribüne gönderilen Jorge Jesus, mücadelenin kalan dakikalarını taraftarlar arasında takip etti. Maç sonunda alınan galibiyetin ardından ise Jorge Jesus, sahaya indi.

Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli teknik adama sevgi gösterisinde bulundu. Bir taraftar, Jorge Jesus'un elini tutunca sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Sarı-lacivertli futbolsever ayrıca, Jorge Jesus'a 'Dede' diye hitap etti.