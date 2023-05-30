Seyirci ortalamasında da Galatasaray zirvede Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını tribünde yalnız bırakmadılar. Galatasaraylı futbolseverler Süper Lig'de seyirci ortalamasında birinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Galatasaray topladığı 82 puanla birlikte rakiplerinin önünde 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında ise en önemli paylardan biri de taraftarlara ait oldu. Takımlarını yalnız bırakmayan futbolseverler tribünde Galatasaray’a destek olarak Süper Lig’in zirvesinde yer aldı. 36 haftası geride kalan ligimizde seyirci ortalamaları da belli oldu.

Galatasaray taraftarı zirvede

Galatasaray, 17 karşılaşmada 762.365 kişiyi tribüne çekerken 44.845 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 16 karşılaşmasını 621.903 kişi izledi. Seyirci sayısında sarı-lacivertliler, 38.869 ortalama ile ezeli rakibinin gerisinde kaldı.

Bu rakamlara göre Galatasaray taraftarı ligi zirvede bitiren takımı gibi taraftar liginde de şampiyon oldu.

Öte yandan Beşiktaş, 17 iç saha maçında ortalama 32 bin 965 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 494.477'ye ulaştı. Trabzonspor, sahasındaki 17 müsabakada 22.109 ortalama ile 4. sırada yer buldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Karadeniz ekibinin maçlarına 375.847 kişi geldi. Dört büyükler dışında evinde en fazla seyirciye oynayan takım unvanını Adana Demirspor aldı. Akdeniz ekibi 17 karşılaşmada 17.383 ortalama tutturdu.