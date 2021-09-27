Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Yol verme kavgası kanlı bitti!

Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga ederken, bir kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı? sorusu gündeme geldi.

Sezer Öztürk ve arkadaşı yol verme meselesi yüzünden Paşaköy mevkisinde mangal yapan Halil İbrahim S., babası ve ağabeyi ile tartıştı.

Tartışma sonucu Öztürk, lüks otomobilinden ateş açtı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öztürk'ün ateş açması sonucu Halil İbrahim S. hayatını kaybederken, baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

Bu gelişmelerin üzerine Sezer Öztürk'ün kim olduğu ve ne iş yaptığına dair detaylar gündeme geldi.

Vatandaşlar, "Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Sezer Öztürk'ün biyografisi...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

3 Kasım 1985 yılında Almanya’da dünyaya gelen Öztürk, çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı.

Ardından sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarında boy gösterdi.

Rot-Weiss Essen'de oynarken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.

Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı.

Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı. Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldi. Burada fazla forma şansı bulamayan Öztürk, 23 Ekim 2004 yılında 7 lig karşılaşmasına çıkabildi.

Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi, 18'e alındı ancak forma şansı bulamadı. Ardından Türkiye'ye gelen Öztürk, Manisaspor'a transfer oldu.

Öztürk, 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de mücadele ederken takımının şampiyon olup, Süper Lig’e çıkmasına katkı sağladı.

2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisasporla 7 kez sahada yer alan Sezer, ara transfer döneminde Eskişehirspor’a gitti.

Sezer Öztürk burada 16 karşılaşmada boy gösterirken 1 gol attı. Almanya Genç Milli Takımı’na davet edildi ancak tercihini Türkiye’den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı’nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi.

Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 2 kez A Milli Takım’da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giydi.

1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ve Abdülkadir Kayalı takasında 5 yıllık sözleşme imzalayarak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek, futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı ve 10 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.

2014-15 sezonunda Gökhan Süzen, İbrahim Toraman ve Michael Eneramo gibi kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-15 transfer döneminin son gününde İstanbul Başakşehir FK'e kiralandı. Ancak burada da forma şansı bulamamış ve sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönmüştür.