Sezon öncesi 4 büyüklerde sakatlık raporu

2022-2023 sezonu cuma günü oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Sezonun açılış karşılaşması öncesi 4 büyüklerdeki sakatlıklar dikkat çekiyor.

Cuma günü start verecek Süper Lig maratonu öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplamda 12 futbolcusu sezon açılışında forma giyemeyecek.

Sakatlıklardan en çok canı yanan takım ülkemizi Avrupa’da temsil edecek Fenerbahçe.

Hızlı ve çekişmeli bir transfer sezonunun ardından taraftarların 76 günlük hasretinin sona ereceği Süper Lig’de dört büyüklerin toplamda 12 futbolcusu talihsizlik yaşayarak sakatladı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin savunmadaki önemli ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King sezona istediği gibi başlangıç yapamayacak.

Sarı-kırmızılı cephede ise yeni transfer sağ bek Dubois sakatlanınca planlar değişti. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

İşte o sakatlıklar

Fenerbahçe:

Mert Hakan, Adele ağrısı

Serdar Aziz, Kasık ağrısı

Altay Bayındır, Diz travması

Joao Pedro, Üst adele yırtığı

Ferdi Kadıoğlu, Kasık gerilmesi

İrfan Can, Darbeye bağlı zorlanma

Attilla Szalai, Sırt ağrısı

Beşiktaş:

Josef de Souza, Menisküs yırtığı

Kenan Karaman, Ödem ve gerilem

Galatasaray:

Leo Dubois, Arka adele-

Trabzonspor:

Hüseyin Türkmen, Kas yaralanması