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    Sezon öncesi 4 büyüklerde sakatlık raporu

    2022-2023 sezonu cuma günü oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Sezonun açılış karşılaşması öncesi 4 büyüklerdeki sakatlıklar dikkat çekiyor.
    • 02.08.2022 - 09:28
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    Sezon öncesi 4 büyüklerde sakatlık raporu

    Cuma günü start verecek Süper Lig maratonu öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplamda 12 futbolcusu sezon açılışında forma giyemeyecek.

    Sakatlıklardan en çok canı yanan takım ülkemizi Avrupa’da temsil edecek Fenerbahçe.

    Hızlı ve çekişmeli bir transfer sezonunun ardından taraftarların 76 günlük hasretinin sona ereceği Süper Lig’de dört büyüklerin toplamda 12 futbolcusu talihsizlik yaşayarak sakatladı.

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin savunmadaki önemli ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı.

    Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King sezona istediği gibi başlangıç yapamayacak.

    Sarı-kırmızılı cephede ise yeni transfer sağ bek Dubois sakatlanınca planlar değişti. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

    İşte o sakatlıklar

    Fenerbahçe:

    Mert Hakan, Adele ağrısı

    Serdar Aziz, Kasık ağrısı

    Altay Bayındır, Diz travması

    Joao Pedro, Üst adele yırtığı

    Ferdi Kadıoğlu, Kasık gerilmesi

    İrfan Can, Darbeye bağlı zorlanma

    Attilla Szalai, Sırt ağrısı

    Beşiktaş:

    Josef de Souza, Menisküs yırtığı

    Kenan Karaman, Ödem ve gerilem

    Galatasaray:

    Leo Dubois, Arka adele-

    Trabzonspor:

    Hüseyin Türkmen, Kas yaralanması


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