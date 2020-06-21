Sivasspor, 1 puana razı oldu

Sivasspor, deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil-beyazlıların golleri Skubic ve Milosevic'ten gelirken; konuk ekibin gollerini ise Kone ve Skuletic kaydetti.

Süper Lig'de 28. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sivasspor karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un 30. dakikada Arouna Kone ile öne geçti. Konyaspor 37. dakikada Nejc Skubic ve 44. dakikada Deni Milosevic ile 2-1 öne geçti ve oyunun son bölümüne önde girdi. Ancak Sivasspor, 90. dakikada Petar Skuletic'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 27 puana ulaştı. Sivasspor da puanını 53 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.