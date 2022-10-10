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    Sivasspor, Başakşehir'i mağlup etti

    Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, bu sezon ilk galibiyetini aldı.
    • 10.10.2022 - 22:13
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 22:15
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    Sivasspor, Başakşehir'i mağlup etti

    Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

    Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Galibiyet golleri Saba'dan

    Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. İki maçtır puan alamayan Sivasspor, böylelikle şanssızlığını kırmış oldu ve sezonun ilk üç puanını aldı.

    Sivasspor, Başakşehir i mağlup etti #1

    Başakşehir ilk kez yenildi

    Emre Belözoğlu, yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve böylelikle Süper Lig'de namağlup ekip kalmadı.

    Sivasspor, Başakşehir i mağlup etti #2

    Sivasspor ilk 3 puanını aldı

    Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken Başekşehir ise 17 puanda kaldı ve zirve yarışında önemli bir yara aldı.

    Sivasspor, Başakşehir i mağlup etti #3

    Sivasspor, Başakşehir i mağlup etti #4


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