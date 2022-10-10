Sivasspor, Başakşehir'i mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galibiyet golleri Saba'dan

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. İki maçtır puan alamayan Sivasspor, böylelikle şanssızlığını kırmış oldu ve sezonun ilk üç puanını aldı.

Başakşehir ilk kez yenildi

Emre Belözoğlu, yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve böylelikle Süper Lig'de namağlup ekip kalmadı.

Sivasspor ilk 3 puanını aldı

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken Başekşehir ise 17 puanda kaldı ve zirve yarışında önemli bir yara aldı.