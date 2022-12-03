Sivasspor, Besedin'i alıyor

Kırmızı-beyazlılar, daha öncede gündemine aldığı Ukraynalı forvet Artem Besedin ile temasa geçti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, Dinamo Kiev'in vereceği yanıt bekleniyor.

Ara transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Sivasspor , gözünü Ukrayna'ya çevirdi. Yiğido, daha önce de gündemine aldığı Dinamo Kiev'in golcüsü Artem Besedin'i bitirmenin peşinde.

Dünya Kupası arası içerisinde bu bölgedeki eksiği bitirmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, deneyimli forvet ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç almayı başardı.

Ülke dışına çıkmadı

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda oyuncu ve Sivas arasında pek pürüz kalmazken, şimdi ise Kiev temsilcisinin vereceği yanıt beklenmeye başladı.

İki kulüp de aralarında yapacağı görüşmelerde orta yolu bulursa, ara dönemde transferin gerçekleşmesi an meselesi olarak görülüyor.

Besedin, kariyerinde daha önce Metalist'te forma giyerken, altyapıda ise yine Dinamo Kiev'in ikinci takımında uzun bir süre forma şansı bulmuştu.