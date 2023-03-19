Sivasspor, evinde Ankaragücü'nü yendi

Süper Lig’de 26. hafta maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Sedat Ağçay'ın ekibi Ankaragücü, hakem Suat Arslanboğa yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bu mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.
Sivasspor, iki golle kazandı
Ev sahibi takımın galibiyet gollerini; 23. dakikada Isaac Cofie ve 77. dakikada penaltıdan Samuel Saiz attı.
Sivasspor, 27 puana çıktı
Bu galibiyetle birlikte Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü 25 puanda kaldı.
Ligin 27. haftasında Sivasspor ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacağı haftayı hükmen galibiyetle geçecek. Ankaragücü ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.