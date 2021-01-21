Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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28' Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın ortası Novak'tan kornere gitti.

24' Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği pas Hakan'dan sekip Samassa'da kaldı.

18' Gol... Sivasspor 1-0 Fenerbahçe (Yatabare)

12' Thiam ve Hakan girdikleri hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri bir kez daha sahada.

10' Gustavo, sol kanattan Thiam'ın hareketleneceğini düşündü ancak pasın şiddeti çok hızlı.

4' Tisserand girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, sağlık ekibi sahada. Lemos hazırlık yapıyor.

2' Uzun gönderilen topa Yatabare hareketlendi, Tisserand'ın sektirdiği top önünde kaldı vuruşunda Altay topu kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Ankaragücü'nü 3-1 yenerek zirve takibine sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam