Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar, Samet, Peres, Arao, İrfan Can, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro