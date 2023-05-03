Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor-Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlayacak.
Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.
Eksikler
Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare maç kadrosuna alınmadı.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Leke James
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King