Petrol
82.73
-1.50%
Euro
19.9663
0.55%
Dolar
18.7206
0.05%
Altın
1.093
0.71%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.257
-0.26%
BTXN Coin
5.93
-3.88%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini

    Süper Lig'de Sivasspor - Galatasaray maçındaki sahanın bozuk zemini çok konuşuldu. Taraftarlar zeminin olumsuz olduğu görüşünde birleşti.
    • 29.12.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

    Lige hem zirveyi hem de alt sıraları ilgilendiren mücadelede Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini dikkatleri çekti.

    Zemin sosyal medyada eleştirildi

    Sivasspor'un stadyumunun futbol oynamaya elverişsiz olması seyircilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada taraftarlar zeminle ilgili eleştiride bulundu.

    Zemindeki problemin nedeninin çimlerde meydana gelen mantar yayılmasından dolayı olduğu belirtildi.

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini #1

    Maçtan önce zemini incelediler

    Karşılaşmanın hemen öncesinde Okan Buruk ve Rıza Çalımbay, birlikte sahaya çıkarak zemini inceledi.

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini #2

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini #3

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini #4

    Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini #5


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Aile, takipsizlik kararına itiraz etti
    3. Sayfa

    Aile, takipsizlik kararına itiraz etti

    Elazığ'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
    İç Haber

    Elazığ'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Görüş Bildir