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    Sivasspor galibiyete hasret

    Son olarak sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un ligde galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
    • 13.11.2022 - 15:09
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    Sivasspor galibiyete hasret

    Süper Lig'in 14. haftasında sahasında cumartesi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

    Ligin 10. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu maçın ardından çıktığı 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

    Ligde 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenildi.

    Ligin 13. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kaybeden Sivasspor, cumartesi iç sahada da Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

    Sivasspor galibiyete hasret #1

    14 maçta 19 gol yediler

    Sivasspor, ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı.

    Kırmızı-beyazlılar 14 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü.


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