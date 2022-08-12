- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sivasspor hangi takımla eşleşti? Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu mu?
Sivasspor hangi takımla eşleşti? Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Sivasspor'un rakibi belli oldu.İşte yiğidoların rakibi..
- 12.08.2022 - 16:51
- Güncelleme : 12.08.2022 - 16:52
Türkiye Kupasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edeceği takım belli oldu.
Dün oynanan 3. eleme turu maçlarının ardından temsilcimizin eşleştiği takım kesinlik kazandı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen yiğidolar rakibini eleyerek Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.
Sivasspor'un rakibi belli oldu
Sivasspor UEFA Arupa Ligi play-off turunda İsveç ekibi Malmö ile eşleşti.
3. ön eleme turunda Dudelange'yi 3-0 ve 2-2'lik skorlarla elemeyi başaran Malmö play-off turunda temsilcimiz Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivasspor ile Malmö, arasında oynanacak maçlar 18 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.