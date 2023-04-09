Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi Süper Lig'in 28. hafta maçında Sivasspor, evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 28. hafta maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor öne geçti, Başakşehir yakaladı

Sivasspor, maçın 37. dakikasında Leo Duarte'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir ise bu gole 61. dakikada Patryk Szysz ile karşılık verdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 45, Sivasspor 31 puana yükseldi.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor da, Giresunspor'a konuk olacak.