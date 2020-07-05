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    Sivasspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Sivasspor, deplasmanda oynadığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 20:28
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    Sivasspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı #1

    Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile üst sıralarda yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Sivasspor karşı karşıya geldi.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    Sivasspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı #2

    SİVASSPOR, VAR'A TAKILDI

    Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.

    Sivasspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı #3

    Sivasspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa maçında da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.

    Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Sivasspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı #4

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