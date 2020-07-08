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    Sivasspor, Malatya'ya yenildi

    Sivasspor, Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golünü Acquah kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 20:39
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    Sivasspor, Malatya'ya yenildi

    Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

    İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Walter'ın asistinde Acquah'tan geldi.

    Bu sonucun ardından son 4 maçta topladığı 7 puanla puanını 32'ye yükselten Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında önemli bir adım daha attı ve 13. basamağa kadar yükseldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaştıktan sonra 3. sırayı da riske sokan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 54 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

    Sivasspor, Malatya'ya yenildi #1

    Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Sivasspor, Malatya'ya yenildi #2

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