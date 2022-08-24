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    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Sivasspor için oldukça önemli olan Malmö maçına dair, "Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorular gündeme getirilmeye başlandı.
    • 24.08.2022 - 16:25
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    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Sivasspor, Malmö ile rövanş maçına çıkacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, bu maçtan galip ayrılmak için elinden geleni yapacak.

    Gruplara kalmak isteyen ve 3-1'i tersine çevirmek isteyen Sivas, hazırlıklarını tamamladı.

    Yiğidoları desteklemek isteyen taraftarları ise "Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme getirdi.

    Peki, Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta, saat 20.00'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor-Malmö maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

    UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, play-off turundaki ilk maçını 18 Ağustos'ta oynadı. İsveç ekibi, temsilcimizi 3-1 mağlup etti.

    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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