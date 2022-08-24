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Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor için oldukça önemli olan Malmö maçına dair, "Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorular gündeme getirilmeye başlandı.