Sivasspor - Malmö rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor - Malmö rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor Avrupa Ligi rövanş maçında İsveç ekibi Malmö ile evinde karşılaşacak.Kritik maçın detayları merak konusu oldu..

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden temsilcimiz gruplara kalmak için zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Süper Lig'e istediği başlangıbı yapamayan Rıza Çalımbay ve öğrenciler ligde oynadıkları üç maçta henüz galibiyet alamadı.Sivasspor üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Taraftarı önünde Malmö engelini aşmak isteyen Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Futbolseverler Sivasspor - Malmö maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.İşte kritik maçın detayları..

Sivasspor - Malmö maçı ne zaman oynanacak?

Sivasspor - Malmö UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçı 25 Ağustos (yarın) saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.