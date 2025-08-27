Sivasspor, Queensy Menig ile vedalaştı

1. Lig'de mücadele eden Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig'i ekiplerinden Partizan'dan transfer olan Menig, kırmızı-beyazlı forma altında 28 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 7 kez ilk 11'de görev alan 30 yaşındaki futbolcu 6 gollük katkı sağladı.