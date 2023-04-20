Sivasspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Trabzonspor ise ligde bugüne kadar oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Yusuf, Bardhi, Maxi Gomez