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Sivasspor ve Alanyaspor yenişemedi
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor 90. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı.
- 22.08.2022 - 21:46
Sezona istediği gibi başlayamayan Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor'un golünü Max Gradel, Alanyaspor'un golünü ise Doumbia kaydetti.
Sivas temsilcisi, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı ve haftayı 2 puanla tamamladı. Sivasspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
Yenilmezlik serisini sürdüren Alanyaspor ise puanını 5'e çıkardı. Akdeniz ekibi, önümüzdeki hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.
Rıza Çalımbay 600.maçına çıktı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı.