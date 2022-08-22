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    Sivasspor ve Alanyaspor yenişemedi

    Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor 90. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı.
    • 22.08.2022 - 21:46
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    Sivasspor ve Alanyaspor yenişemedi

    Sezona istediği gibi başlayamayan Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor'un golünü Max Gradel, Alanyaspor'un golünü ise Doumbia kaydetti.

    Sivas temsilcisi, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı ve haftayı 2 puanla tamamladı. Sivasspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

    Yenilmezlik serisini sürdüren Alanyaspor ise puanını 5'e çıkardı. Akdeniz ekibi, önümüzdeki hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.

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