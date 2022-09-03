Sivasspor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

Sivasspor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, 5 maç sonunda galibiyetle tanışamadı

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken Sivasspor puanını 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise 4 puana yükseldi.

Sivas temsilcisi, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı ve haftayı 3 puanla tamamladı. Sivasspor, önümüzdeki hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.

Sivas deplasmanından 1 puan ile dönen Fatih Karagümrük ise puanını 4'e çıkardı. İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta Giresunspor'u ağırlayacak.











