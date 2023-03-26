Sivasspor'da hedef Türkiye Kupası

AA

Süper Lig'de 25 maç sonunda topladığı 27 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor'da Rıza Çalımbay gündeme dair konuştu.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde güzel işler yaptıklarını aktardı.

Avrupa kupalarında ve ligdeki yoğun maç programları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu takımı olarak üst üste Avrupa'ya gitmenin büyük başarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şu açıklamayı yaptı:

Çalımbay, milli maçlar nedeniyle lige verilen aralarda hazırlık maçı yapmakta sıkıntı yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçı oynamamız gerekiyor, şu anda bile oynayamıyoruz. Çevremizde oynayabileceğimiz bir takım yok, bizim en büyük sıkıntımız bu. Maç yapamamamız bizim aleyhimize oluyor. En yakın olan Tokatspor ve Sivas Belediyespor ile oynuyoruz. Kayserispor ile yoğunluk nedeniyle anlaşamıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedefledik. Ligde iyi yerlere geleceğiz, buna yürekten inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi."