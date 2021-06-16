Sivasspor’dan kaleci Samassa’ya teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sözleşmesi sona eren Mamadou Samassa ile yollarını ayırdı. Sivasspor, takımdan ayrılan Malili file bekçisi Mamadou Samassa’ya teşekkür etti.

Spor Toto Süper Ligi 5. sırada tamamlayıp, önümüzdeki sezon hem Avrupa hem de Süper Lig’de mücadele edecek olan Sivasspor’da kaleci Samassa ile yollar ayrıldı.

2 SEZONDA 61 MAÇA ÇIKTI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa’ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Samassa Sivasspor’da 2 sezon forma giyip toplamda 67 maça çıktı. Bu maçların 60’ında ilk 11 oynayan kaleci bu sezon iki maçta maçın oyuncusu seçildi.