Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, İstanbulspor mağlubiyetini Galatasaray'a bağladı

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

24 puanda kalan ve küme düşme hattına gerileyen Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, mağlubiyetin sebebi olarak aylar önce oynanan Galatasaray maçındaki pozisyonu gösterdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, yayıncı kuruluşa,

Maça şanssız başladık beklemediğimiz anda penaltı oldu. İstanbulspor kontra oynayan bir takım ona göre oynadık. Burada ben bir hata yaptım, rotasyona gittim. Oynamayan arkadaşlarımıza, gözümüzün içine bakan arkadaşlara şans verdik. İlk 45 dakika maalesef beklediğimizi alamadık.



Halil Umut Meler çok büyük yanlış yaptı. Orada Gradel ona saygısızlık yapmadı. Hakem çok ayıp ediyor. Kaleci geç başlayınca ona itiraz ediyor. İtiraz edince gelip kırmızı kart gösteriyor. Yaptığı çok ayıp. Bizim de pozisyonlarımız oluyor. Tüm Türkiye çözemedi o olayı. Ama bize gelince tık diye çözüyorlar.