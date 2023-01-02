Sivas'ta spor programı yapımcısı, karanlık stüdyoda başladığı yayında Galatasaray maçında iptal edilen golün nedenini, Müge Anlı’nın bulmasını istedi.

Süper Lig 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor'un attığı golün neden iptal edildiği bir türlü açıklık kazanmadı.

Yaşanan durum, birçok futbol hakemi ve Sivasspor camiası tarafından tepkiyle karşılandı.



Sivaslı spor programı yapımcısı Abdullah Yiğit, Vizyon58 TV ekranlarından ilginç bir protestoya imza attı.

Yiğit, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği programının açılışını karanlık stüdyoda yaptı.

"Stüdyoyu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık"

Yiğit, karanlıktaki programına, “Bugün stüdyomuz karanlık ama Türk futbolu kadar karanlık değil. Biz stüdyomuzu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık. Biz bu stüdyoyu Türk futboluna aydınlığın gelmesi için kararttık. Biz bu stüdyoyu daha şeffaf bir Türk futbolu için kararttık. Dört gün önce Sivas’ta, Türk futbol tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Sivasspor’un attığı gol iptal edildi ve buna bir gerekçe gösterilemedi. Dört gündür Türk spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Sivasspor’un golü neden iptal edildi? Hiç kimse buna bir cevap bulamıyor. Stüdyomuzdaki karanlık Türk futbolu kadar karanlık değildir.” sözleriyle başladı.





Yiğit ayrıca programında, Müge Anlı’ya seslenerek golün neden iptal edildiğinin bulunması için yardım istedi.

Sivasspor'un iptal edilen golü için yayını kararttı VİDEO



"Tek çare Müge Anlı"

İHA'nın haberine göre; Anlı’ya seslenen Yiğit, “Biz Vizyon58 televizyonu olarak, Sivaslılar olarak buradan program yapımcısı Müge Anlı’ya bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu gol neden iptal edildi bunun bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi bugüne kadar birçok faili meçhulü ortaya çıkarttı. Bu yönüyle isim yaptı, bu yönüyle biliniyor. Zaman zaman emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak tüm Sivaslılar olarak Müge Anlı’dan bu esrarengiz olayın, nizami bu golün neden iptal edildiği bulmasını istiyoruz, rica ediyoruz.” dedi.

Sazlı sözlü protesto

Spor programındaki tepkiler bunlarla da bitmedi. Yiğit, programında bölgenin sevilen aşıklarından Aşık Kaptani’yi konuk etti. Kaptani, programda sazının teline vurup, “Futbolumuzu katleden hakemlerden davacıyız.” isimli türküsünü okudu.