Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentina'nın orta sahası Bianco'ya saldırdı Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fiorentina'yı konuk ettiği mücadele esnasında ahaya giren bir taraftar, Fiorentina oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Sivasspor, müsabakayı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşma sırasında sahaya giren bir taraftarın Fiorentina oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırması gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Bianco'nun burnundan akan yoğun kan nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etti.

"Gerçekten utanç verici"

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maçtan sonra olaya ilişkin, "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum. Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şunları söyledi: