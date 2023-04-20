Sivas'ta Trabzonspor aleyhine penaltı ve kırmızı kararı

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Sivasspor oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Sivasspor penaltı kazandı

Bu dakikada kullanılan kornerde Goutas'ın kafa vuruşunu Uğurcan kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Hakan Arslan, Stryer Larsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi ve Larsen'e kırmızı kart gösterdi.

Larsen, taburcu oldu

Trabzonspor'da Larsen, pozisyon sonrası geçirdi ve sedyeyle sahadan çıktı. Larsen, daha sonra yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Larsen, hastanede çekilen tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.

Sivasspor'da Saiz, penaltıyı gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Sivas'ta Trabzonspor aleyhine penaltı ve kırmızı kararı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)