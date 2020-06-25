Skoda: Muslera hala aklımda

Muslera ile çarpışarak ayağının kırılmasına neden olan Rizesporlu Skoda, "Masum olmama rağmen sakatlığına çok üzüldüm, kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.

Ç.Rizesporlu Skoda, Muslera ile yaşadığı pozisyonunu ve Galatasaray maçını Çekya basınına anlattı.

"GALATASARAY'I YENMEK HARİKA BİR DUYGU"

Çek futbolcu, "Galatasaray'ı yenmek harika bir duygu. Çünkü gerçekten çok büyük bir kulüp. Ayrıca bu maçta gol attım. Ancak golüme rağmen hiç de iyi hissetmedim. Çünkü masum olmama rağmen Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüm. Hala aklımda. Düşündüğüm zaman kendimi iyi hissetmiyorum." dedi.

"MUSLERA İLE ÇARPIŞMAMIZ ÇOK TALİHSİZ BİR ANDI"

34 yaşındaki forvet, "Aslında o pozisyon çok hızlı gelişti. Ben pozisyonu takip ettim. O sırada Galatasaraylı defans oyuncusu beni biraz arkadan itti ve şut çekmek üzereyken dengemi kaybedip düştü. Muslera ile çarpıştık. Gerçekten çok talihsiz bir andı." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR OLSA HER ŞEY FARKLI OLURDU"

Skoda, "Taraftarlar olsaydı her şey farklı olurdu. Elbett taraftarlarımız özlüyoruz ama şimdi kurallar bize bu şekilde oynamamız gerektiğini söylüyor." şeklinde konuştu.