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    Skrtel: Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm

    Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili "Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 09:42
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    Skrtel: Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm

    Başakşehir  ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, beIN Sports'ta geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

    Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

    Skrtel: Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm #1

    AYRILMAM, ŞAMPİYONLUK YAŞAMAMI SAĞLADI

    Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." şeklinde konuştu.

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