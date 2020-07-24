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    Skrtel: Sparta Prag'ın teklifini kabul etmedim

    Atalanta kariyeri kısa süren Martin Skrtel, bu süreçte birçok takımla görüştüğünü ifade ederken, büyük deneyimlerin peşinde olmadığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 13:59
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    Skrtel: Sparta Prag'ın teklifini kabul etmedim

    Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, Çekya basınına yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

    "BÜYÜK DENEYİMLER YAŞAMA PEŞİNDE DEĞİLİM"

    Birçok teklif aldığını kaydeden tecrübeli stoper, "Sparta Prag'dan ciddi bir teklif geldi ancak kabul etmedim. Başka kulüplerden de teklifler aldım, Slovakya'dan ve başka ülkelerden. Bu yaşımda bana böyle ilgi olması beni şaşırtıyor ancak bu yaştan sonra geçen sene yaptığım gibi büyük deneyimler yaşama peşinde değilim." dedi.

    Skrtel: Sparta Prag'ın teklifini kabul etmedim #1

    Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Atalanta ile 1 aylık bir macera yaşayan 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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