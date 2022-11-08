Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...

Muhtemelen son Dünya Kupası maçlarını oynayacak yıldız futbolcuları sizin için derledik. İşte 2022 Katar Dünya Kupası'nda son kez izleyeceğimiz efsane futbolcular..

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda bazı yıldız futbolcular son kez oynayacak. Yıllardır futbol sahalarında yaptıklarıyla ve başarılarıyla yıldızlaşan efsane isimler son defa Dünya Kupası'nda mücadele edecekler.

Muhtemelen son Dünya Kupası maçlarına çıkacak yıldız futbolcuları sizler için derledik. İşte 2022 Dünya Kupası'nda son kez izleyeceğimiz bazı yıldız futbolcular..

Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Lionel Messi (Arjantin)

Thomas Müller (Almanya)

Manuel Neuer (Almanya)

Luka Modric (Hırvatistan)

Hugo Lloris (Fransa)

Luis Suarez (Uruguay)

Fernando Muslera (Uruguay)

Sergio Ramos (İspanya)

Sergio Busquets (İspanya )