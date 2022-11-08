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    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...

    Muhtemelen son Dünya Kupası maçlarını oynayacak yıldız futbolcuları sizin için derledik. İşte 2022 Katar Dünya Kupası'nda son kez izleyeceğimiz efsane futbolcular..
    • 08.11.2022 - 15:51
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    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda bazı yıldız futbolcular son kez oynayacak. Yıllardır futbol sahalarında yaptıklarıyla ve başarılarıyla yıldızlaşan efsane isimler son defa Dünya Kupası'nda mücadele edecekler.

    Muhtemelen son Dünya Kupası maçlarına çıkacak yıldız futbolcuları sizler için derledik. İşte 2022 Dünya Kupası'nda son kez izleyeceğimiz bazı yıldız futbolcular..

    Cristiano Ronaldo (Portekiz)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #1

    Lionel Messi (Arjantin)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #2

    Thomas Müller (Almanya)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #3

    Manuel Neuer (Almanya)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #4

    Luka Modric (Hırvatistan)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #5

    Hugo Lloris (Fransa)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #6

    Luis Suarez (Uruguay)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #7

    Fernando Muslera (Uruguay)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #8

    Sergio Ramos (İspanya)

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #9

    Sergio Busquets (İspanya )

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #10

    Atiba Hutchinson

    Son kez Dünya Kupası oynayacak yıldız futbolcular! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... #11


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