Sörloth, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı

Bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, tek başına Crystal Palace'ın toplam gol sayısına ulaştı.

Trabzonspor’un satın alma opsiyonlu olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’den kiraladığı forvet oyuncusu Alexander Sörloth, gol yollarında eski takımı ile yarışıyor.

CRYSTAL PALACE KADAR GOL ATTI

Bu sezon ligde 23, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 31 gol kaydederek bordo-mavilileri gol yollarında sırtlayan, Süper Lig’de de bitime bir hafta kala 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, bu sezon lig ve kupada toplamda 31 gol kaydeden eski takımı Crystal Palace kadar gol kaydetti.

İngiliz ekibi, toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydederken, 25 yaşındaki Sörloth ise 47 müsabakada 31 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.