Sörloth: F.Bahçe'yi yenmek harika bir his

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardında Norveç basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün akşam Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı.

İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, ikinci karşılaşmada da 3-1 galip gelerek kupanın ilk finalisti oldu.

''F.BAHÇE'Yİ YENMEK HARİKA BİR HİS''

Maçta takımı adına 2 kez fileleri havalandıran Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından Norveç basınına konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, ''Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar.'' ifadelerini kullandı.

''KAVGA ÇIKARMAYA ÇALIŞTI''

Karşılaşma sırasında Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmadan da söz eden Norveçli golcü, ''Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim.'' dedi.