Sörloth: Galatasaray'a gol atacağımı biliyordum

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Sörloth, 2-0'dan sonra açık alanlar bulduğunu ve gol atacağını hissettiğini söyledi.

Sezon başında iki yıllığına kiralandığında kimse ondan böyle bir performans beklemiyordu, ancak Sörloth 30. haftada kulüp tarihine geçti.

Ligdeki 21. golünü Galatasaray ağlarına gönderen Norveçli forvet, bu sezon 3 kulvarda çıktığı toplam 44 karşılaşmada 29 gol atmış oldu. 28 golü bulunan Şota Arveladze'yi geçip Trabzonspor'un bir sezonda en çok gol kaydeden yabancısı olan Sörloth, bu gollerin yarısını ise İstanbul takımlarının kalesine yolladı.

3 büyüklere rakip olduğu lig ve kupadaki 8 maçta 9 golü olan Kuzeyin Oğlu, Kasımpaşa'yı 4, Başakşehir'i de 1 kez yıktı. Toplamda 14 gol buldu. Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Sörloth, artık çifte kupaya kilitlendi.

"GOL ATACAĞIMI BİLİYORDUM"

Türk Telekom Stadı'nda 90+5'te Galatasaray'ı tamamen yıkan golü atan Sörloth, maçın ardından takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ağları havalandıracağını hissettiğini söyledi.

24 yaşındaki yıldızın, "Penaltı pozisyonunda darbe aldıktan sonra ikinci yarıda hocanın beni çıkarmasından çekindim. Ama oyunda kalırsam gol atacağımı biliyordum. 2-0'dan sonra daha açık alanlan bulduk. Rakip stoperle de birebir kalınca golümü attım." dediği öğrenildi.