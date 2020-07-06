Sörloth, Şota'yı da geçti

Galatasaray ağlarını havalandırarak gol sayısını 29'a çıkaran Alexander Sörloth, Trabzonspor'un efsane golcüsü Şota'yı (28) geride bıraktı.

Galatasaray'ı 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da golcü futbolcu Sörloth, yine klasını konuşturdu.

90 dakika boyunca Donk ve Marcao'ya zor anlar yaşatan Norveçli golcü, önce takımına penaltı kazandırdı, ardından da attığı şık golle skoru belirledi.

ŞOTA'NIN REKORUNU KIRDI

Toplam gol sayısını 29'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu, Şota'nın 28 gollük rekorunu geride bırakarak, bordo-mavili formayla bir sezonda rakip fileleri en çok havalandıran yabancı oyuncu oldu.

Şu ana kadar toplam 44 maça çıkan yıldız futbolcu, 29 golün yanı sıra 10 da asist yaptı.